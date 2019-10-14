Нижний Новгород, , 20:38 — REGNUM По итогам второго этапа конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества в число победителей вошли 33 проекта нижегородских НКО (некоммерческих организаций). Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Общая сумма средств, которые будут выделены на реализацию этих проектов, составит 62,788 млн рублей.

«Если учитывать результаты первого этапа конкурса, то поддержку Фонда президентских грантов уже получили 70 проектов. Надеюсь, что в следующем году нижегородцы будут не менее активны», — рассчитывает губернатор Глеб Никитин. По итогам первого этапа 37 проектов из Нижегородской области получили поддержку на 61,416 млн рублей.

Отметим. самый крупный грант в размере более 5,8 млн рублей получит Нижегородская Ассоциация Неправительственных Некоммерческих Организаций «Служение» на проект «Ресурсный калейдоскоп. Перезагрузка». В качестве цели проекта указано «содействие устойчивому развитию и продвижению социально ориентированных некоммерческих организаций и их лидеров посредством повышения уровня профессиональных компетенций сотрудников ресурсных центров и усиления сетевого горизонтального взаимодействия СО НКО субъектов ПФО».

Всего в России по итогам конкурса принято решение о поддержке 2 128 организаций, которым будут предоставлены гранты на общую сумму 4, 35 млрд рублей. С момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году проведено шесть конкурсов. В них приняли участие 21 714 НКО, было подано 53 268 социально значимых проектов. Поддержку получили 10 558 из них, на общую сумму более 22 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого этапа конкурса самый крупный грант получила Нижегородская региональная общественная организация содействия развитию театра «Пиано» на проект проведения в Нижнем Новгороде инклюзивного фестиваля уличных театров с международным участием. Сумма гранта составила 3,465 млн рублей.