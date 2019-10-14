Сургут, Югра, , 20:32 — REGNUM В Сургуте 11 человек 14 октября написали тотальный диктант по лезгинскому языку. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Жители экономический столицы Югры стали участниками международной акции, в рамках которой представители Дагестана написали под диктовку отрывок из произведения национального поэта Сулеймана Стальского «Рассказ о себе».

Отмечается, что по предварительным подсчётам на территории Сургута сегодня проживает порядка 30 тысяч лезгинов. Большинство из них давно пустили корни на югорской земле.

«На родном языке мы разговариваем дома с родителями, с супругой. Дети на родном языке пока знают только два слова — бабушка и дедушка. Диктант — это хорошая вещь. Я, например, советую не только нашим лезгинам, я советую всем народам, которые проживают на территории ХМАО делать тоже самое», — поделился участник диктанта житель Сургута Роберт Муслимов.

Завершился тотальный диктант на лезгинском языке чаепитием.