Сургут, Югра, 14 октября 2019, 20:32 — REGNUM В Сургуте 11 человек 14 октября написали тотальный диктант по лезгинскому языку. Об этом сообщает «СургутинформТВ».
Жители экономический столицы Югры стали участниками международной акции, в рамках которой представители Дагестана написали под диктовку отрывок из произведения национального поэта Сулеймана Стальского «Рассказ о себе».
Отмечается, что по предварительным подсчётам на территории Сургута сегодня проживает порядка 30 тысяч лезгинов. Большинство из них давно пустили корни на югорской земле.
Завершился тотальный диктант на лезгинском языке чаепитием.