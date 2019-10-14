Копенгаген, , 21:46 — REGNUM В Дании продолжается дискуссия относительно 70-километрового забора на границе с ФРГ для воспрещения проникновения на территорию Дании диких кабанов. Ожидается, что возведение забора закончится к середине ноября 2019 года.

Всемирный фонд защиты дикой природы обратил внимание на эту инициативу и призвал датское правительство изначально тщательно изучить её возможные последствия для жизни диких животных. Организация также сослалась на Бернскую конвенцию об охране дикой фауны и флоры от 1982 года. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Идея возведения забора на датско-германской границе принадлежит предыдущему правительству Дании и Датской народной партии. Смысл заключался в том, чтобы ограничить передвижение диких кабанов из Германии в Данию из-за страха распространения африканской свиной чумы, которая могла бы стоить датскому экспорту миллиарды долларов.