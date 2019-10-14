Линди, Танзания, , 22:05 — REGNUM 13 октября в Танзании состоялись памятные мероприятия в честь 20-летия со дня смерти Джулиуса Ньерере, первого президента Танзании, который скончался 14 октября 1999 года в Лондоне.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», мероприятия были приурочены к окончанию национальной эстафеты «факела свободы», состоявшееся 13 октября на стадионе Иллу в области Линди.

Кроме того, 13 октября в Танзании подошла к концу т.н. «неделя молодежи», в течение которой представители молодого поколения страны взбираются на гору Килиманджаро и таким образом пытаются показать свое желание зажечь «факел свободы».

Эстафета длилась 195 дней. Со дня старта мероприятия 2 апреля этого года в области Сонгве эстафета заложила основу и запустила проекты развития в 195 районах 31 области Танзании.

Лозунгом эстафеты 2019 годы стал девиз: «Каждый человек имеет право на доступ к воде, так сохраним свои источники воды и примем участие в выборах в местные органы власти».

Президент Объединенной Республики Танзания Джозеф Помбе Магуфули стал официальным гостем данного мероприятия. Также на празднестве присутствовало несколько других лидеров стран. Главы государств выступили с речью, в которой высоко оценили вклад Джулиуса Ньерере в развитие не только Танзании, но и всего Африканского континента и мира в целом.

«Факел свободы» является символом борьбы против колониализма и независимости Танзании. Он и по сей день продолжает сплачивать танзанийское население.