Москва, , 19:37 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может посетить Корейский полуостров. Об этом 14 октября сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером парламента Южной Кореи Мун Хи Саном.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

Визит предварительно запланировано осуществить в июне 2020 года, уточнила Матвиенко, выразив надежду на содействие корейской стороны в его организации.

Напомним, в июле текущего года Русская православная церковь открыла десять новых приходов за рубежом. В том числе приходы Корейской епархии были образованы в Сеуле и Пусане.