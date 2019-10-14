Саратов, , 19:08 — REGNUM Мать погибшей в Саратове девятилетней школьницы Елена Киселева опубликовала видеообращение на видеохостинге YouTube с призывом к властям города сделать дороги к школам безопаснее.

Напомним, что в Саратове 9 октября пропала школьница, которая отправилась в учебное заведение, но домой не вернулась. Были предприняты масштабные поиски с привлечением большого числа волонтеров. Оказалось, что школьница была убита в одном из гаражей рецидивистом, который испугался, что ребенок обнаружит совершенный им самозахват гаража. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

В своем видеообращении мать погибшей обращает внимание властей Саратова на подходы к городским школам. Киселева подчеркивает, что некоторым ученикам приходится добираться до школы через «дебри», что представляет собой опасность для них. Так, её дочь вынуждена была ходить через гаражный кооператив, где она и была убита.

По словам Киселевой, власти города готовы содействовать в данной инициативе.

Кроме того, Киселева поблагодарила всех горожан, которые оказали помощь в поисках девочка. Она охарактеризовала их как добрых, сильных и надежных людей.