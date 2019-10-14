Чебоксары, , 18:53 — REGNUM Чувашия в 2019—2024 годы планирует получить из федерального бюджета около 11 млрд рублей на реализацию семи федеральных проектов по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом заявляют чувашские власти по итогам заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в режиме конференц-связи под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Региональные власти ставят задачу обновления медицинской инфраструктуры. Несмотря на то, что за пять лет вложения в отрасль выросли в 1,7 раза, рождаемость в Чувашии падает, убыль населения растёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Власти Чувашии отмечают, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются семь федеральных проектов, в 2019 по 2024 годы власти рассчитывают получить почти 11 млрд рублей. В том числе в рамках реализации национального проекта «Демография» Чувашия участвует в реализации пяти федеральных проектов.

В релизе отмечается, что глава Чувашии Михаил Игнатьев поставил задачу обновить медицинскую инфраструктуру. Власти рапортуют, что за семь лет в республике построено 196 новых ФАП взамен ветхих, на что потрачено 580 млн рублей из республиканского бюджета, обещают обновить «все поликлиники, подразделения первичной помощи». Дополнительно 1 млрд рублей выделяется в 2020 году на создание комфортной среды «во всех поликлиниках и стационарах».

В целом расходы на здравоохранение в Чувашии за пять лет возросли в 1,7 раза — с 12,7 до 21,5 млрд рублей. Власти считают, что принятые меры позволили «уже по итогам 8 месяцев текущего года снизить смертность до 12,5 промилле (на 3,8%)».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Чувашстата, в январе — августе 2019 года в Чувашии родились 7833 ребёнка, что 11,5% (или на 1020 детей) меньше, чем было в январе — августе 2018 года. Умерли 10 185 жителей, смертность сократилась на 4,2% (или на 442 человека). Число умерших превысило число родившихся на 30% (в январе — августе 2018 года — на 20%). Из муниципальных образований прирост населения отмечен только в Чебоксарах.

Основные причины смерти жителей Чувашии — болезни системы кровообращения (38,9% всех умерших), новообразования (12,2%), внешние причины смерти (9,7%), болезни органов пищеварения (6,2%) и болезни органов дыхания (4,7%). По данным статистики, в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизилась смертность от болезней системы кровообращения (с 4043 до 3963 человек), от новообразований (с 1253 до 1242 человек), от внешних причин смерти (с 1143 до 990). Также снизилось число убийств и несчастных случаев на транспорте, смертельных отравлений алкоголем, от болезней органов дыхания.

В то же время за указанный период возросла смертность от случайных отравлений алкоголем (с 40 до 47 человек), самоубийств (с 42 до 63 человек), от болезней органов пищеварения (с 580 до 633 человек).

Отметим, что на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о здравоохранении, выделил несколько тем для обсуждения. Первое — это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, к 2024 году смертность планируют снизить на четверть, на в бюджете мы предусмотрено 11,6 млрд рублей. Медведев констатировал, что «в каждом регионе своя специфика», где-то «не хватает техники, в некоторых — недостаточно специализированных больниц или они просто далеко». При этом «в более чем половине субъектов Российской Федерации (в 49) в целом смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась».

Также был поднят вопрос создания и замены фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью от 100 до 200 человек. До 2020 года их должно появиться 1,5 тыс.

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