Киев, , 18:46 — REGNUM В Киеве во время марша против «капитуляции» Украины один из его участников сыграл на волынке песню, которую считают «неофициальным гимном» люфтваффе (название военно-воздушных сил Третьего рейха и современной Германии — ИА REGNUM), сообщило 14 октября издание Strana.ua.

Ритм песни отбивали барабанщики.

Песня под названием Was wollen wir trinke была написана в 70-е годы XX века, однако неонацисты считают, что она существовала ещё до Второй Мировой войны, и в 1939 году стала неофициальным гимном ВВС Третьего рейха.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал участников митингов не создавать красивую картинку «для российского телевидения».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве начался марш в «честь» дня основания бандформирования УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В нём участвует около 10 тыс. человек.

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