Калуга, , 18:23 — REGNUM В Калужской области 14 октября официально был отключен аналоговый сигнал эфирного телевидения и началось цифровое телевещание. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве цифрового развития области.

Официальный старт цифрового телевещания в регионе Фото министерства цифрового развития Калужской области

По данным ведомства, в регионе полностью построена сеть цифрового телевещания, которая обеспечивает возможность приёма телевизионного сигнала практически для всего населения. Инфраструктура эфирного цифрового телевещания включает 29 телевышек. С 22 декабря 2018 года по всей области в цифровом формате бесплатно транслируется 20 телевизионных и три радиоканала. Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением региональных программ.

«Россия получила самый большой инфраструктурный проект. Это позволит нам развивать передовые цифровые технологии», — заявил заместитель руководителя Российской телевизионной и радиовещательной сети Борис Теребиленко.

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