Псков, , 18:04 — REGNUM Во втором конкурсе президентских грантов 2019 года победителями стали 11 некоммерческих организаций (НКО) Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.

Наиболее крупные гранты получат проекты «Поколение, которое помнит» от АНО «Патриот», «Безопасный город — детям» от Центра молодежного инновационного творчества «Юный техник», «Другая жизнь» от Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток», «Преодолевая границы…» от Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры».

В числе победителей также — Псковский международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги от Фонда развития Псковской области, проект по повышению уровня образования от Федерации шахмат Псковской области, цикл спектаклей любительского театра «Что мы знаем о войне?» от молодежного театра «Ахтеатр» и другие.

Всего на второй конкурс президентских грантов 2019 года было подано 9073 заявки, до независимой экспертизы были допущены 8432 из них. По итогам конкурса между некоммерческими организациями Фонд президентских грантов распределит 4,35 млрд рублей.

Напомним, в первом конкурсе 2019 года победителями стали 14 проектов из Псковской области, в 2018 году — 17 проектов.