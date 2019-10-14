Муром, Владимирская область, , 17:56 — REGNUM Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего инспектора региональной Государственной инспекции труда. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, ему предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки.

В октябре 2018 года инспектор возглавил комиссию по расследованию несчастного случая со смертельным исходом с рабочим одного из муромских предприятий. На предприятии проверяли исполнение трудового законодательства — и нашли нарушения, за которыми должны были последовать предписания, протоколы об административной ответственности и штрафы. Однако инспектор не стал привлекать руководство к ответственности, получив за это взятку в размере 80 тысяч рублей. Также инспектор получил 15 тысяч рублей за то, что за допуск нетрезвого сотрудника к работе руководство предприятия получило предписание, а не штраф.

Обвиняемый в ходе расследования полностью признал вину. Уголовное дело направили в суд.