Аддис-Абеба, , 21:51 — REGNUM Жители эфиопских регионов Оромо, Сомали, Бенишангуль-Гумуз и Афар вышли на митинги, чтобы выразить свое восхищение тем, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира 2019 года. Премьер-министр был удостоен премии мира Нобелевским комитетом за «достижение мира и международного сотрудничества, и в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей». Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Абий Ахмед, в течение своих первых 100 дней в должности премьер-министра, отменил чрезвычайное положение в стране, объявил амнистию тысячам политзаключенных, прекратил цензуру в СМИ и узаконил «нелегитимные» оппозиционные группы. Он также уволил военных и гражданских лидеров, которые подозревались в коррупции, и значительно увеличил влияние женщин в политической и общественной жизни Эфиопии.

После успешного завершения мирного процесса с Эритреей премьер-министр участвовал в других процессах примирения в Восточной и Северо-Восточной Африке. В сентябре 2018 года он и его правительство активно способствовали нормализации дипломатических отношений между Эритреей и Джибути после многих лет политической вражды.

Кроме того, Абий Ахмед попытался стать посредником между Кенией и Сомали в их затяжном конфликте из-за прав на спорный морской район. Он также сыграл ключевую роль в заключении мирного соглашения в Судане.