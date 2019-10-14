Екатеринбург, , 17:38 — REGNUM Екатеринбургские родители просят понизить цену единого проездного — «Е-карты» — для школьников. Об этом заявила член Общественной палаты города Екатерина Петрова в Facebook.

По словам Петровой, к ней обратились родители школьников и студентов, под обращением подписались уже 80 человек. Граждане требуют включить льготный проезд в метрополитене в состав единого проездного, из которого ранее метро исключили.

Из-за исключения поездок в метро расходы на проезд выросли на полторы-две тысячи рублей, жалуются горожане. В других городах-миллионниках родители тратят от 295 до 850 рублей в месяц на все виды транспорта для детей, отмечается в обращении.

Документ с подписями будет передан в областное правительство и региональный минтранс.

Напомним, ранее в Екатеринбурге подняли цены на проезд в метро до 32 рублей. Также услуга поездки в метро была исключена из тарифа единого проездного.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге ужесточают проезд по электронному проездному