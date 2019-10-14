Симферополь, , 17:39 — REGNUM Решение о преждевременном начале отопительного сезона в Крыму вызвано просьбами родителей школьников и детсадовцев. Об этом 14 октября на своей странице в ВКонтакте сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Согласно общим нормам и требованиям, отопительный сезон начнётся после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице опустится ниже 8 градусов. Вместе с тем считаю, что в учреждениях образования и здравоохранения, в социально значимых объектах, где особенно нуждаются в комфорте и тепле, следует ориентироваться на температуру внутри помещений. Об этой необходимости говорят и родители детей, и руководители вышеупомянутых учреждений», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в республике в течение трёх дней должны включить отопление во всех социальных объектах.

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