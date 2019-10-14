Киев, , 17:52 — REGNUM Представители экстремистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обклеили стены возле входа в офис президента Украины фотографиями боевиков, погибших во время конфликта в Донбассе, сообщило 14 октября информационное агентство «Украинские новости».

Радикалы также провели небольшой митинг у стен офиса. За происходящим наблюдали шесть полицейских, охранявших вход. Конфликтов и столкновений с экстремистами не происходило.

Напомним, на Украине празднуют День защитника Отечества, совмещённый с днём создания прогитлеровского бандформирования УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действовавшего на Западной Украине в годы Второй Мировой войны, а также некоторое время после её завершения.

Как сообщало, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Донбасс и поздравил боевиков ВСУ, участвующих в карательной операции против его жителей.

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