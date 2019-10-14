Нью-Дели, , 17:40 — REGNUM Террористы из бангладешской исламистской организации «Джамаат-ул-Муджахидин» расширяют свою деятельность на территории Индии. Об этом 14 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на официальное заявление главы Национального агентства расследований (NIA) Индии Алока Миттала.

В своей речи Алок Миттал подчеркнул, что «Джамаат-ул-Муджахидин» распространила свою деятельность на территорию пяти штатов Индии, в том числе в Джаркханд, Бихар, Махараштру, Карнатаку и Кералу. По словам главы NIA южноазиатского государства, в 2014—2018 годах бангладешские экстремисты создали разветвленную сеть убежищ в южных регионах страны и даже обзавелись мощным вооружением, в том числе ракетами.

В настоящее время антитеррористические подразделения NIA ведут поиск 125 подозреваемых в связях с «Джамаат-ул-Муджахидин» по всей стране. Алок Миттал сообщил, что наиболее вероятной целью террористов станут буддистские храмы, что является символической местью буддистам Мьянмы за притеснение мусульман рохинджа.