Астрахань, , 17:02 — REGNUM Трое оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Астрахани были задержаны по подозрению в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, с июля по август 2019 года трое оперуполномоченных изготовили документы о проведении оперативно-розыскных мероприятий. В том числе там были сведения о квартире-притоне, где местные жители якобы собирались для приёма наркотических средств. При этом реальных доказательств причастности хозяина квартиры к созданию наркопритона у полицейских не было, но в отношении мужчины всё равно было возбуждено уголовное дело.

Полицейских задержали и заключили под стражу. Их также проверяют на причастность к другим случаям возможных фальсификаций и незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности.