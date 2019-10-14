Тюмень, , 16:38 — REGNUM В Тюмени суд постановил окружной больнице №2 заплатить пациенту более 300 тыс. рублей за причинённый его здоровью вред средней тяжести. Об том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде установлено, что в июне 2016 года мужчина был доставлен в областную больницу №2 Тюмени с закрытым переломом обеих костей левой голени со смещением. Его прооперировали и установили аппарат Илизарова. Через четыре месяца у больного была выявлена дестабилизация аппарата, но его с запозданием направили на врачебную комиссию. После снятия аппарата было выявлено неправильное сращение переломов. Мужчине пришлось делать повторную операцию в научном центре им. Илизарова в Кургане, в результате которой его поставили на ноги.

В августе 2018 года пациент обратился в Ленинский районный суд Тюмени с иском к тюменской больнице о возмещении вреда. Медицинское учреждение вину врачей отрицало. Судебно-медицинская экспертиза показала обратное.

Суд вынес решение о взыскании с областной больницы №2 Тюмени в пользу пострадавшего 250 тыс. рублей морального вреда и более 80 тыс. рублей возмещения расходов на юридические услуги и проведение экспертизы.