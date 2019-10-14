Нью-Йорк, США, , 18:30 — REGNUM Независимая игровая студия Ruffian Games (Crackdown 2) работает над новой игрой для компании Rockstar. Об этом 13 октября сообщил портал PC Gamer.

Сейчас разработчики заняты поиском новых сотрудников для создания «предстоящих проектов». Сообщается, что новые игры компании будут рассчитаны «на нескольких игроков».

Напомним, студия Ruffian Games была основана в 2008 году Билли Томпсоном и Газом Лиддоном. Самым популярным проектом компании является экшен-игра Crackdown 2 (разработчики также помогали создавать многопользовательский режим для третьей части франшизы).

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