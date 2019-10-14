Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Версия игры Overwatch для консоли Nintendo Switch на физических носителях не будет включать в себя картридж с игрой. Об этом сообщил портал Polygon 13 октября.

В магазины поступят пластиковые футляры с вложенным в них кодом для загрузки игры. Многие игроки высказались против такого решения разработчиков — по их мнению, большинство геймеров покупает игру на физических носителях только ради самих картриджей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессиональной команде по Overwatch придётся сменить свой логотип из-за обвинений в пропаганде насилия. На эмблеме команды Houston Outlaws изображены два револьвера, напоминающие череп техасского лонгхорна.

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