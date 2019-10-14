Красногорск, , 16:16 — REGNUM На стройках Московской области с 7 по 13 октября устранили 169 нарушений и выявили 213 новых проблем. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в пресс-службе Главгосстройнадзора региона.

По словам начальник Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна, основная часть выявленных проблем касалась нарушений градостроительного законодательства и нормативных документов. По предписаниям инспекторов устранили 96 нарушений строительных норм, 28 нарушений ведения документации, привели в порядок 22 строительные площадки, проверили 188 строящихся объектов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Солнечногорске жителей аварийных домов микрорайона Центральный расселят в четвертом квартале 2020 года.

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