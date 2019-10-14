Париж, , 16:10 — REGNUM Эстер Дюфло, получившая Нобелевскую премию по экономике в Стокгольме (Швеция), стала четвертым французским лауреатом после Жерара Дебре в 1983 году, Мориса Алле в 1988 году и Жана Тироля в 2014 году, сообщает Le Figaro.

Вторая женщина, получившая Нобелевскую премию по экономике с момента ее создания, Эстер Дюфло была награждена 14 октября 2019 года «за работу по сокращению масштабов бедности и нищеты в мире».

В 2014 году Нобелевскую премию по экономике получил Жан Тироль в возрасте 61 года за «анализ рыночной власти». В 1991 году он стал одним из основателей института экономики промышленности, который станет «Тулузской школой» экономики.

Морис Алле был награжден в 1988 году в возрасте 77 лет за «новаторскую работу по теории рынка и эффективному использованию ресурсов». Он также известен своими теоретическими исследованиями в сфере риска, о чем свидетельствует его знаменитый парадокс: «Чем меньше риска, тем больше спекулянтов убегают».

Жерар Дебре был удостоен Нобелевской премии в 1983 году в возрасте 62 лет за работу над «теорией общего экономического равновесия». Он уехал в Соединенные Штаты в 1950 году, где построил свою карьеру, а затем вернулся в Париж в 2004 году. Его самая известная работа, «Теория ценности», была опубликована в США в 1959 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал вручение Нобелевской премии в области экономики француженке Эстер Дюфло.

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