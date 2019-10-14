Москва, , 15:58 — REGNUM Губернаторы регионов России должны разобраться в ситуации с недостаточными темпами строительства яслей в своих областях и края и предоставить объяснения по этому вопросу председателю правительства Дмитрию Медведеву. Об этом речь шла на сегодняшнем, 14 октября, совещании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, посвящённых обсуждению реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

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Согласно данным, которые привёл премьер-министр, в 2019 году было создано 25 тысяч мест, что меньше трети от запланированного количества на текущий год. На эти цели в бюджете было заложено почти 65 млрд рублей.

«У нас есть регионы, где стройка даже не начиналась, вот нужно разобраться, почему и что делать», — потребовал Медведев, подчеркнув необходимость принять необходимые решения для интенсификации строительства яслей.

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К концу года в России откроется более 560 новых детсадов

При этом председатель правительства отметил и удовлетворительные темпы возведения яслей в ряде регионов страны. В их числе он назвал Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области, а также Татарию.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что проблема доступности дошкольного образования — нехватка детских садов и яслей — постепенно решается. Она отметила, что программа по строительству яслей идёт полным ходом. К 1 сентября 2019 года открылись 126 новых детсадов, до конца года их число должно превысить 560.

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