Село Самур, , 15:57 — REGNUM Строительство школы-долгостроя возобновили в селе Самур в Магарамкентском районе Дагестана. Образовательное учреждение рассчитано на 504 ученических мест, сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе районной администрации.

Работы ведутся в рамках республиканской инвестиционной программы. В настоящее время подрядчик занимается возведением блоков-пристроек: столовой, пищеблока и спортивного зала.

«Внутри здания еще достаточно работы. Образовательное учреждение будет соответствовать всем современным стандартам», — сказано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане в рамках республиканской инвестпрограммы возобновили строительство двух больниц, которое ранее было приостановлено из-за проблем с финансированием. Ожидается, что новые учреждения в селах Доргели Карабудахкентского района и Кумух Лакского района откроются в течение полутора лет.

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