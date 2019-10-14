Ковров, Владимирская область, , 15:49 — REGNUM Во Владимирской области мэрия Коврова инициировала голосование о том, строить ли в городе ресторан быстрого питания «Макдональдс». Об этом городская администрация сообщила 14 октября.

Ресторан планируют построить на площади перед бывшим кинотеатром «Ковров», рядом с перекрёстком улиц Комсомольской и Чкалова. Однако участок принадлежит сразу трём собственникам, которые хотят построить там торговый центр, фитнес-центр и точку общепита, — а городские власти не хотят устраивать «разномастную стройку» на месте бывшего кинотеатра.

В итоге судьбу участка должны решить сами горожане. Голосование продлится с 14 октября по 10 ноября. В нём участвуют только жители Владимирской области.