Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Нарушителей правил пользования зоной платной парковки в центре Петербурга начнут штрафовать. Власти Северной столицы договорились с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти о порядке передачи идентификационных данных, необходимых для выставления штрафов за неоплату парковки.

Платная парковка Gov.spb.ru

Как сообщает 14 октября издание «Фонтанка», об этой договоренности заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Он сказал, что система начисления штрафов тем, кто не заплатил за парковку, заработает «в течение года».

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Как сообщало ИА REGNUM, главной проблемой пилотной зоны платной парковки в Петербурге стало отсутствие возможности выписать штрафы водителям, которые за стоянку не заплатили, поскольку полиция не передаёт администрации парковочной зоны персональные данные нарушителей, ссылаясь на нормы закона.

Кроме того, работа пилотной зоны платной парковки в центре Петербурга подвергалась резкой критике в связи со сбоями в работе сервиса оплаты стоянки через SMS и неработающими, а иногда вообще пришедшими в негодность, уличными паркоматами.

По данным СМИ, объем штрафов, которые не удалось взыскать с нарушителей, к концу 2018 года превысил 1,8 млрд рублей. Нынешняя пилотная зона рассчитана на 1 тыс. 832 места. Ее планируется расширить до 15 тыс. мест.

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