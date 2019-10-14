Кэри, США, , 15:57 — REGNUM Разработчики Fortnite убрали из продажи доступ к кооперативному режиму «Сражение с бурей». Игроки считают, что в скором времени он станет бесплатным, сообщает сайт cybersport.ru 14 октября.

«Сражение с бурей» пропало из цифровых магазинов во время проведения тематического ивента «Конец». Разработчики пока не сообщили ничего о дальнейшей судьбе кооперативного режима.

Напомним, «Сражение с бурей» — это оригинальный режим Fortnite, появившийся ещё до выхода «Королевской битвы». В нём игроки в команде сражаются с ордами зомби и пытаются спасти мир.

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