Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Популярный американский стример Тайлер «Ninja» Блевинс уступил первое место по количеству просмотров на платформе Mixer музыкальному каналу Monstercat. Об этом сообщил портал Esports Charts 13 октября.

В сентябре количество просмотров (в часах) на канале Monstercat превысило два миллиона. За этот же промежуток канал Ninja смог собрать чуть менее 1,9 млн часов просмотров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сооснователь платформы Mixer Мэтт Салсаменди покинул свой пост в компании. Теперь он планирует разрабатывать лазерные системы для музыкальных проектов.

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