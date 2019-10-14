Кушва, Свердловская область, , 15:44 — REGNUM В Свердловской области ликвидировано пять стихийных свалок в Горноуральском городском округе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что общий объём вывезенного строительного и бытового мусора со всех несанкционированных свалок составил порядка 90 тонн.

Отметим, что нарушения требований лесного законодательства были установлены в ходе прокурорской проверки, проведенной по заявлению представителей нижнетагильского лесничества.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены пять стихийных свалок на площади 237 квадратных метров. В связи с тем, что арендатор территории отказался ликвидировать свалки в добровольном порядке, прокуратура обратилась в Кушвинский городской суд, который обязал арендатора устранить нарушения лесного законодательства и очистить территорию.