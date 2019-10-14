Москва, , 15:41 — REGNUM На водоемах Зеленограда провели экологическую акцию «Чистый берег». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 14 октября.

В ходе ежегодной акции берега водоемов Зеленоградского округа очистили от накопившегося мусора.

В уборке принимали участие жители округа, сотрудники ГБУ «Жилищник района Крюково», ГУП «Мосводосток», окружных управлений Департамента ГОЧСиПБ, Главного управления МЧС столицы.

В сообщении отмечается, что мероприятие хоть и не решает проблему засорения прибрежных зон водоемов, но, по крайней мере, стимулирует граждан более бережно относиться к окружающей среде.