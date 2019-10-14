Ульяновск, , 15:24 — REGNUM В Сурском районе Ульяновской области в рамках воссоздания разрушенного в советское время старинного женского монастыря освятили место под строительство Спасского собора. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор региона Сергей Морозов.

14 октября в Ульяновске на территории женского монастыря состоялось освящение места под строительство Спасского собора, который построят на своём историческом месте — Спасского женского монастыря. Возрождение обители здесь началось в 2017 году, за два года здесь восстановлен корпус монашеских келий и трапезной, появился надвратный храм. В целом речь идёт о строительстве монастырского комплекса с храмом, которые были утеряны в советский период.

Отметим, Спасский женский монастырь появился с основанием Ульяновска (Симбирска) в начале XXVII века, являлся духовным центром области. После революции его разрушили, а священнослужители и монахини были расстреляны или отправлены в ссылки. Власти рассчитывают, что новая обитель вернёт себе статус центра духовной жизни города.

Напомним, ранее в Ульяновске были восстановлены Спасо-Вознесенский кафедральный собор, Воскресенско-Германовский собор.