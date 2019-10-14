Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM В Ленинградской области 14 октября прекратилось аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов. Теперь эти каналы доступны жителям региона только в цифровом формате.

Мужчина несет телевизор Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщила председатель комитета цифрового развития Ленобласти Виктория Кузнецова, «20 цифровых телевизионных каналов в хорошем качестве теперь доступны 99,4% жителей региона, причем даже в таких отдаленных населенных пунктах, где прежде были доступны не более четырех аналоговых».

Там, где по техническим причинам невозможно принимать сигнал эфирного цифрового вещания, жителей подключат к спутниковому ТВ на льготных условиях — договоренность об этом достигнута с операторами спутниковых телесистем.

На частотах отключенных аналоговых каналов с сегодняшнего дня в течение недели будет передаваться сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телесигнала. Региональные телеканалы Ленобласти продолжают аналоговое вещание.

«Большая часть жителей не заметила перехода, так как уже смотрит «цифру» — в эфире, по кабелю или через спутник», — заявляют в областном правительстве.

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Напомним, в цифровом формате доступен бесплатный набор из 20 телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ, РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, МУЗ ТВ.

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