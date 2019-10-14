Вашингтон, , 15:18 — REGNUM В сеть выложили новые скриншоты мода Jurassic Life для игры Half Life 2. Также его создали опубликовали тизер. Об этом 14 октября сообщил портал DSOGaming.

Команда проекта заявила, что после четырёхлетнего перерыва она решила «вернуть его из мёртвых». В центре повествования игры находится Роберт Малдун — смотритель парка Юрского периода на вымышленном острове Исла Нублар. К сожалению, разработчики пока что не называли даже примерную дату релиза.

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Напомним, сюжет игры не основан полностью на фильмах или книгах известной вселенной «Парка Юрского периода», однако создатели игры описывают его как «побочную историю» и отмечают, что в игре будет несколько сцен из оригинального фильма 1993 года.

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