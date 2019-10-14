Тольятти, Самарская область, , 15:22 — REGNUM Налоговый инспектор в Тольятти осужден за получение крупной взятки. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом было установлено, что осень прошлого года налоговый инспектор межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области предложил директору коммерческой организации за взятку в один млн рублей снизить сумму налоговой недоимки по НДС, которую он сам же и выявил.

С этой целью налоговый инспектор передавал руководителю коммерческой организации сведения из материалов проводимой проверки. Кроме этого, он помогал готовить возражения на акт проверки. В результате этих действий сумма недоимки была снижена со 139 до 20 млн рублей.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, в качестве подтверждения инспектору были представлены финансовые документы, которые подтверждали перечисление требуемой суммы на счета указанных им организаций и предпринимателей.

Весной 2019 года инспектор был задержан стражами порядка и был уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, суд на 4 года лишил его права занимать должности государственной службы.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.