Волгоград, 14 октября 2019, 15:27 — REGNUM По итогам 21-й выставки «Золотая осень» Волгоградская область получила свыше 100 наград Минсельхоза России, среди которых гран-при конкурса и 47 золотых медалей. Признания удостоились фермерские хозяйства, муниципальные районы, представители научного сообщества региона, сообщили 14 октября в пресс-службе администрации области.
Награды выставки получили и малые субъекты хозяйствования, и ведущие предприятия региона. Золотыми медалями также отмечены управление гостехнадзора комитета сельского хозяйства Волгоградской области и региональный комитет ветеринарии по профилактике бешенства. Волгоградский завод дождевальных машин признан лучшим отечественным производителем мелиоративной и оросительной техники. При этом в области введено в строй 24 тысячи гектаров орошения за время участия в федеральной программе развитию мелиорации.
21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организуемая Министерством сельского хозяйства РФ, проходила с 9 по 12 октября 2019 года в Москве.