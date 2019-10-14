Махачкала, , 15:17 — REGNUM В Махачкале вновь проводятся одиночные пикеты в поддержку сотрудника газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма. Его коллеги и друзья развернули у здания МВД Дагестана плакаты с требованием освободить журналиста.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года по подозрению в участии в деятельности террористической организации и финансировании терроризма. Спустя четыре дня Советский районный суд Махачкалы арестовал журналиста, а ещё через пять дней ему было предъявлено обвинение по вменяемым статьям.

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В сентябре Советский райсуд продлил Гаджиеву срок содержания под стражей до 13 ноября. Однако позже Верховный суд Дагестана отменил это постановление, а ходатайство следствия направил на новое рассмотрение, которое состоится 17 октября. До этого дня журналист останется под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая акция, которую проводит группа поддержки Гаджиева, уверенная в его невиновности. Так, помимо многочисленных одиночных пикетов, был организован футбольный турнир. Также в минюст было подано более 100 уведомлений о проведении митингов, однако во всех случаях коллеги и юристы получили отрицательный ответ.

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