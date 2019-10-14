Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Исполнителя одной из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы» Райана Хёрста однажды госпитализировали во время съёмок. Из-за сложного костюма актёр получил тепловой удар, сообщает портал Comic Book 14 октября.

Хёрст рассказал, что это произошло во время летних съёмок в штате США Джорджия. Из-за многочисленных элементов костюма (несколько слоёв верхней одежды и толстая маска) актёр постоянно находился в состоянии обезвоживания и получил тепловой удар.

Напомним, в сериале «Ходячие мертвецы» Райан Хёрст играет антагониста по имени Бета. Это жестокий представитель общины «Шепчущихся», который носит маску из кожи мертвецов.

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