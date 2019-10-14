Курск, , 15:12 — REGNUM В Конышевском районе Курской области, где расположены производственные площадки «Агропромкомплектации», отменен карантин по заболеванию африканской чумой свиней. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба холдинга.

В соответствии с постановлением губернатора Курской области, в Конышевском, Дмитриевском и Хомутовском районах региона установлен режим функционирования «Повседневная деятельность».

«Можно констатировать, что на территории Конышевского района ликвидированы 1 и 2 зоны потенциальной опасности», — сообщил руководитель департамента свиноводства и кормопроизводства ГК «Агропромкомплектация» Юрий Дьяченко.

По его словам, очаг заболевания зачищен. В течение последнего месяца на свинокомплексе «Беляевский» проведена тотальная дезинфекция и необходимая санитарная обработка. Безопасность объекта подтверждена лабораторными исследованиями. Теперь свинокомплекс будет ожидать разрешения на поставку первого поголовья животных.

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Напомним, в августе 2019 года в животноводческом комплексе зафиксировали случай заражения вирусом африканской чумы свиней. Очаг заболевания был оперативно локализован с целью предотвращения дальнейшего распространения по территории России.

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