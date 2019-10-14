Париж, , 15:20 — REGNUM Косплеершу из Франции с ником Livanart не допустили до чемпионата EuroCosplay из-за обвинений в «блэкфейсе» (карикатурном изображении чернокожего человека). Девушка должна была выступать на нём в образе Пайка из игры League of Legends, сообщило игровое издание Kotaku 13 октября.

https://twitter.com/Kotaku/status/1183513455350943744

Для перевоплощения девушка разработала костюм, состоящий из латексных накладок на кожу. Однако организаторы чемпионата всё равно обвинили косплеершу в «блэкфейсе», так как её светлый цвет кожи отличается от образа темнокожего Пайка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игровую студию Amanita Design также обвиняли в «блэкфейсе». Из-за этого разработчикам пришлось сменить дизайн протагониста их игры Chuchel, чем остались недовольны игроки.

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