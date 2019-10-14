Москва, , 15:07 — REGNUM В России стали намного реже умирать из-за алкогольных отравлений. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на площадке III Всероссийского форума по общественному здоровью в Сколково. Об этом сообщается на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

Замминстра заявил, что число смертей, связанных оставлением алкоголем с 2000 года снизилось почти в три раза. Также он отметил, что в России стали меньше употреблять алкогольные напитки. По его данным, общий объем потребления составил 9,3 литра на человека, что ниже примерно в два раза, чем десять лет назад.

Также портал отмечает, что снижение в России смертности и количеств заболеваний, связанных с употреблением алкоголя было отмечено 1 октября в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ.

Стоит отметить, что согласно статистике Минздрава, за последние десять лет смертность в России от причин, связанных с употреблением алкоголя, снизались на 30%.

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