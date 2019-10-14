Вашингтон, , 14:43 — REGNUM В сети появился финальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2». Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале компании Disney 14 октября.

В сиквеле популярного мультфильма королева Эльза отправится в путешествие вслед за зовущими её голосами. Помогать в приключениях ей будут знакомые по первой части персонажи: Анна, Кристофф, снеговик Олаф и олень Свен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мультфильме «Холодное сердце 2» появятся новые персонажи. Однако продюсер картины Питер Дель Вечо пока не рассказал, какова их роль в картине.

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