Москва, , 14:25 — REGNUM Прививка от гриппа, физкультура и прогулки на свежем воздухе помогут жителям России не заболеть в осенний период. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Привиться от гриппа нужно в первую очередь, подчеркнула она, отметив, что заболевания негриппозного характера врачи уже стали фиксировать чаще, но вспышки самого гриппа пока еще нет. Другие меры профилактики — занятия спортом и пребывание на открытом воздухе.

«Это тоже стимулирует высокий уровень иммунной защиты организма», — приводит слова Поповой RT.

Глава ведомства посоветовала навести порядок в домашней аптечке и сделать запас масок и дезинфицирующих средств.

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