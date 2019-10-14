Уфа, , 14:29 — REGNUM Сильные порывы ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 14 октября предупреждает республиканское ГУ МЧС России.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 20:00 часов 14 октября до 20:00 часов 15 октября в Башкирии ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем дожди. На юге республики ожидаются сильные дожди. На территории Башкирии днем ветер будет местами с порывами 15−20 м/с.

Сотрудники ГУ МЧС России по Башкирии просят соблюдать правила безопасности при усилении ветра: необходимо находиться в зданиях, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.