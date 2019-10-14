Черкесск, , 14:20 — REGNUM Курорты Карачаево-Черкесии возглавили рейтинг самых популярных направлений для туристов в предстоящем горнолыжном сезоне 2019/2020 г.г. В списке лидеров «Домбай» и «Архыз» уступили лишь курорту «Красная Поляна» в Сочи и подмосковному курорту «Сорочаны», сообщили ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

Горнолыжные курорты КЧР набрали в рейтинге, составленном на основе интернет-опроса портала «ТурСтат», третье место с показателем 13%. Именно столько респондентов проголосовало за эти популярные туркластеры Северного Кавказа.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года всесезонный туркластер «Архыз» в Карачаево-Черкесии посетили более 300 тыс. человек. Это на 25% больше, чем за тот же период 2018 года.