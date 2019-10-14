Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM В Фонде Святой Екатерины планируют встретиться с властями, чтобы обсудить строительство одноимённого православного храма в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает ЕАН.

По словам главы фонда Александра Андреева, в организации благодарны всем горожанам, которые приняли участие в опросе. В фонде считают, что в многолетней истории споров поставлена точка.

«В ближайшее время пройдут консультации с участием руководства города, области и епархии», — заявил Андреев.

На встрече стороны разработают дорожную карту по строительству храма Святой Екатерины.

Напомним, опрос о храме проходил 13 октября 2019 года. Большинство участников опроса высказалось за участок под бывшим зданием Приборостроительного завода.

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