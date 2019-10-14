Сеул, , 14:19 — REGNUM В Южной Корее открылся 21-й международный аэрокосмический симпозиум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данный симпозиум проходит в пятизвездочном отеле InterContinental Grand Seoul Parnas в Сеуле.

Известно, что в данном мероприятии примут участие около 600 человек, включая специалистов в области авиации и космоса и военных.

Отметим, что Международный аэрокосмический симпозиум проводится в Сеуле раз в два года в рамках международной аэрокосмической и оборонной выставки (ADEX).

Известно, что в рамках симпозиума с докладами выступят Брюс Беннет и Шерил Лингел из некоммерческой организации RAND, Ан Кван Су из Korea Institute for Defense Analyses, Джастин Бронк из Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI), Кан Су Ён из Корейского института аэрокосмических разработок (KARI), а также профессора из Сеульского университета и Университета Корё и другие специалисты.

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