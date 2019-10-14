Омск, , 14:09 — REGNUM Более 90 человек из Омска стали участниками «открытой лабораторной» по химии, которая прошла на базе Омского государственного технического университета (ОмГТУ), сообщает 14 октября пресс-служба вуза.

Научно-популярная акция состоялась в минувшую субботу в рамках международного мероприятия, приуроченного к 150-летию открытия Периодического закона химических элементов великим русским ученым Дмитрием Менделеевым.

Среди участников лабораторной в Омске — учащиеся омских школ, гимназий и студенты ОмГТУ. Им необходимо было решить 39 заданий разного типа. После выполнения заданий участниками организаторы провели краткий разбор задач, а закончилось все просмотром научно-популярного фильма по химии.

В этот же день были подведены итоги акции и состоялось награждение участников, набравших наибольшее количество баллов.

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