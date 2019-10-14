Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:13 — REGNUM По случаю 20 лет со дня кончины первого президента Танзании и «отца танзанийской нации» Джулиуса Ньерере в городах страны состоятся памятные мероприятия. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, политик скончался 14 октября 1999 года. Как сообщают журналисты, 14 октября в Танзании — выходной день, в который жителей страны призывают вспомнить наследие покойного Ньерере, который всегда особенно подчеркивал важность мира и единства среди граждан Танзании и на всем Африканском континенте.

Многие жители страны помнят «отца нации» Джулиуса Камбараге Ньерере как «учителя», проповедовавшего философию единства, которая впоследствии привела к объединению Танганьики и Занзибара и формированию Танзании, передает радиостанция. Для других Ньерере славится своей нравственностью и идеалами служения народу, отмечают журналисты.

Напомним, что Джулиус Ньерере родился в районе на востоке озера Виктория в 1922 году. Он пошел в школу в 12 лет, а затем получил преподавательское образование в Университете Макерере, в Уганде. После трех лет преподавания он получил возможность защитить магистерскую степень в Эдинбурге. После возвращения на континент он преподавал английский, суахили и историю в университете Дар-эс-Салама, а впоследствии был избран лидером Африканской Ассоциации Танганьики, возглавил антиколониальную борьбу и стал первым президентом Танганьики и образовавшейся впоследствии Танзании.