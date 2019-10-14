Уфа, , 14:08 — REGNUM Победителя конкурса на создание логотипа Молодежного правительства определили в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства молодежной политики.

Победителем конкурса стал графический дизайнер Ринар Манапов, который разработал логотип, состоящий из аббревиатуры Молодежного правительства, под которым изображён в горизонтальном положении флаг Башкирии. По словам членов конкурсной комиссии, данный логотип призван создать узнаваемый образ Молодежного правительства и должен стать маяком в потоке информации.

Напомним, что работы на данный конкурс в Башкирии принимались с 24 июня по 31 августа текущего года. В нем могли принять участие все желающие.