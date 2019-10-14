Самара, , 14:00 — REGNUM Строевой смотр гарнизона полиции пройдет на площади Куйбышева в Самаре. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, гарнизонный строевой смотр состоится 15 октября в 15:00 часов. В мероприятии примут также участие сотрудники Росгвардии по Самарской области, а также члены общественных организаций правоохранительной направленности и сотрудники частных охранных предприятий.

В ходе смотра пройдет награждение отличившихся сотрудников правоохранительных органов и общественников.

Во время мероприятия состоится показательное выступление бойцов отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области, сотрудников кинологической службы и специального батальона ДПС. Стражи порядка совместно «задержат» условных преступников.